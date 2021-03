Rap - Ende einer Männerdomäne

In den USA wiederum sorgte die Sängerin Cardi B. im letzten Sommer mit ihrem Song „Wet Ass Pussy“ und dem Video dazu für Entsetzen in konservativen Kreisen. So viel weibliches sexuelles Selbstbewusstsein? Unerhört! In Deutschland inszenieren sich Frauen wie Shirin David oder Katja Krasavice in ihren Videos ähnlich freizügig und lustvoll erotisch und landen damit ganz weit vorn. Ist das Selbstermächtigung oder doch nur die Bestätigung des männlichen Blicks?