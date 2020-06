Rassismus in Deutschland

Der gewaltsame Tod von George Floyd in den USA hat eine Protestwelle ausgelöst, die auch in Deutschland eine alte Frage aufwirft: Wie rassistisch ist unser Land tatsächlich? Was muss sich ändern in Deutschland?

