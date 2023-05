Deutsche Kolonialherren haben nicht nur Kunst in Afrika geraubt, sondern auch Menschen und menschliche Überreste. Abertausende Gebeine und Schädel landeten in deutschen Depots und lagern dort bis heute. Jetzt möchte man die Schädel am liebsten loswerden. Doch wer will sie haben und wozu? Jo Schück trifft in Kamerun afrikanische Vertreter ehemaliger deutscher Kolonien und deutsche Museumsleute, die versuchen, das gemeinsam zu klären.