Rechte Ideologie entsteht aus Angst

Welche Rolle spielt die Angst bei der zunehmenden Fremdenfeindlichkeit in Deutschland? Welches Gedankengut findet Anklang in einem Klima von der Unsicherheit? Nicht die extreme Rechte ist für die Mehrheit der Deutschen attraktiv - allerdings sind Facetten rechtsextremer Ideologien inzwischen in der Bevölkerung deutlich weiter verbreitet.