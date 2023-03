Marlene Engelhorn ist Millionärin und fordert eine stärkere Besteuerung von Reichen.

Überreichtum gefährdet die Demokratie, sagt die 31jährige Millionärin Marlene Engelhorn. Die BASF-Erbin ist Mitbegründerin der Organisation "Tax me now", die eine stärkere Besteuerung von Reichen fordert. aspekte spricht sowohl mit ihr als auch mit Thomas Piketty, dem unangefochtenen Star der Ungleichheitsforschung, sowie mit der deutschen, an der Columbia Universität in New York lehrenden Rechtswissenschaftlerin Katharina Pistor darüber, welche politische Weichenstellungen den Überreichtum ermöglicht haben und was sich dagegen tun lässt.