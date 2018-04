Reizwäsche und Kondome

Aber Ewe wurde zu ihrem größten Problem. In ihrem Privatleben ist sie weit weniger erfolgreich als in ihrem Unternehmen. Während Beate immer mehr Zeit in der Firma verbringt, betrügt ihr Mann sie jahrelang mit dem Kindermädchen. Und verlangt von ihr, die Geliebte soll einziehen. Zehn Jahre leben sie zu dritt unter einem Dach. Erst als Beate selbst einen jüngeren Mann kennenlernt, willigt sie in die Scheidung ein. "Wenn es ganz hart auf hart kam, hat sie still gehalten, wie ein Reh in den Scheinwerfern. Sie hat ein bisschen gewartet, bis das wieder vorüberzieht", sagt Franka Potente: "Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht auch das, was sie in ihren Ratgebern gepredigt hat, Toleranz und diese ganzen Sachen, vielleicht dann auch üben musste in ihrer Ehe."