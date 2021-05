Rettung der Innenstädte?

Markig die Devise des französischen Stadtplaners Carlos Moreno. Sein Ziel: "Die 15- Minuten-Stadt". Güter und Dienste des alltäglichen Bedarfs sollen zukünftig in nicht mehr als 15 Minuten per Fahrrad erreichbar sein. In Nantes, ca. 350.000 Einwohner, eine gute Stunde von Paris, gibt es bereits ein "15-Minuten-Quartier". Und im katalonischen Barcelona arbeitet man derweil an "Super-Blocs": Mehrere Straßenzüge zusammengefasst, verkehrsberuhigt, teils autofrei und mit Flächen für Begegnung und Einkauf. Die Bewohner, anfangs skeptisch, sind begeistert.