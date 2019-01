Kultur | aspekte - Revolution versus Demokratie?

Zum 100. Mal jährt sich der Mord an der Linken-Ikone: In ihren Schriften und Reden warf Rosa Luxemburg politische und gesellschaftliche Fragen auf, die viele noch heute für unbeantwortet halten. Ein Blick zurück in die Zukunft mit Claudia Roth, Sahra …