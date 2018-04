Schallendes Gelächter im Publikum als 'Petit Ricky' einen fröhlichen Rundflug im Supermarkt unternimmt. Schnell ist das wundersame Kind eine Mediensensation - und als er der Meute schließlich präsentiert wird, entschwindet er in den Wolken. Katie ist am Boden zerstört - und doch findet eine Familie am Ende in einem idyllischen Triptychon zusammen.