Das Romandebüt von Björn Stephan

Klein Krebslow ist ein Ort für Assis und Wendeverlierer. 1994, in der Nachwendezeit, versuchen drei Jugendliche, der Tristesse des Alltags eine Perspektive entgegenzusetzen. Die Hauptfigur Sascha Labude ist 13 Jahre alt. Er sammelt heimlich fremdsprachige Wörter, für die es in der deutschen Sprache keine Äquivalenz gibt. Sein bester Freund ist Sonny, ein großer Elton John-Fan. Sein Traum: Er will selbst Musiker werden. Auch Juri, Saschas Schwarm, greift nach den Sternen. Juri heißt eigentlich Jenny und will Astronautin werden - so wie die erste Frau im Weltall, die russische Kosmonautin Walentina Wladimirowna Tereschkowa.