Alles muss raus

Die Vergangenheit ist nicht vergangen; vielmehr sind alle Wesen in Geschichte, Gegenwart und Zukunft miteinander verbunden: Das ist die Einsicht, die die Schriftstellerin Sharon Dodua Otoo in ihrem Romandebüt „Adas Raum“ entfaltet. Die Britin mit ghanaischen Wurzeln, die seit fünfzehn Jahren in Deutschland lebt, ist eine der wichtigsten Stimmen der neuen deutschen Literatur und schreibt hochpoetisch, sprachmächtig und funkelnd. Ihr Roman beginnt im vorkolonialen Westafrika; die junge Ada hat gerade ihr Baby im Wochenbett verloren, als sie zum ersten Mal einen portugiesischen Eroberer begegnet - er wird sie töten, um ihr goldenes Armband zu stehlen. Anschließend folgt eine lange Reise durch die Geschichte, und darin wird Ada in mehreren Gestalten wiederkehren: als Mathematikerin Ada Lovelace, als Zwangsprostituierte in Mittelbau-Dora und als schwangere, ghanaische Informatikstudentin auf Wohnungssuche im gentrifizierten Berlin. Begleitet wird sie von einem körperlosen Wesen, das in Adas verschiedenen Leben immer wieder die Gestalt von Dingen annimmt, wie einem Reisigbesen, einem Türknopf oder einem Reisepass - und über Adas Leben Zeugnis ablegt. Durch diese raffinierte literarische Technik gewinnt Otoo eine Erzählerperspektive, die die Jahrhunderte überblickt. Und es wird klar: Ada wird in allen Figurationen immer wieder Opfer männlicher, rassistischer Gewalt. Dennoch gibt es die Möglichkeit, dass sie diese Unterdrückung überwindet. Am Ende wird die zeitgenössische Ada das Armband als Raubkunst in einem Berliner Museum wiederfinden. Sie wird Anspruch darauf erheben, nämlich als ein „Wir“ dieser unterdrückten Frauen.