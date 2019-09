Der Run auf die Arktis

Er ist übrigens nicht der Einzige, der sich brennend für dieses Land interessiert. Ein goldener Trump-Tower in einem abgelegenen Fischerdorf in Grönland – diese Foto twitterte Trump jüngst in die Welt hinaus. Eine Fotomontage und ausdrücklich ein Witz. Und doch: ein Bild dafür, was sich in der Arktis tatsächlich abspielt.