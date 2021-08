Anna Lucia Richter stammt in vierter Generation von Musiker*innen ab. Mit vier sagt die heute 31-Jährige, dass sie Sängerin werden will, mit neun erhält sie ersten Unterricht bei der Mutter und tritt in den Mädchenchor des Kölner Doms ein, mit 15 wird sie Schülerin des Schweizer Gesangspädagogen Kurt – und mit 16, als es um ein Jungstudium an der Kölner Musikhochschule geht, überlegt sie: Will ich das alles überhaupt?