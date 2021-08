Sie macht derzeit Weltkarriere - die Sängerin Anna Lucia Richter. Sie begann als Sopran und wurde dann zum Mezzosopran. Bei den Salzburger Festspielen gab sie bereits Konzerte, 2021 macht sie dort zum ersten Mal große Oper. Sie singt die Zerlina in der Salzburger Neuinszenierung von Mozarts "Don Giovanni". "Ein Typ wie die junge Hildegard Knef, nur nicht so verrucht", schrieb eine Journalistin in der 'Zeit'. Anna Lucia Richter stammt in vierter Generation von Musiker*innen ab. Mit vier sagt die heute 31-Jährige, dass sie Sängerin werden will, mit neun erhält sie ersten Unterricht bei der Mutter und tritt in den Mädchenchor des Kölner Doms ein, mit 15 wird sie Schülerin des Schweizer Gesangspädagogen Kurt – und mit 16, als es um ein Jungstudium an der Kölner Musikhochschule geht, überlegt sie: Will ich das alles überhaupt? Ja, sie will - und mittlerweile ist sie ganz oben angekommen. Im "Hollywood der Opernsänger", wie sie selbst sagt.