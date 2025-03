Der Hallstätter See und Umgebung

Quelle: ZDF

Es geht also auch um Topografie. Vor den Nationalratswahlen in Österreich wagt sich Jo Schück an eine Vermessung unseres Nachbarlandes: Von den Niederungen der Wiener Politik bis zu den Gipfeln der Kultur im Salzkammergut, das in diesem Jahr mit Bad Ischl den Titel der "Europäischen Kulturhauptstadt" trägt. Spoiler-Alarm: Ein Meer hat er dabei nicht gefunden. Die Tour d’Austria startet im 700-Seelen-Nest Hallstatt, das sich so idyllisch in die Bergkulisse schmiegt, dass ein chinesischer Staatskonzern das ganze Dorf im Reich der Mitte nachbauen ließ. Seitdem gilt das österreichische Original als Zentrum des Overtourismus in Europa.