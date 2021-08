Sammlung der Nationalgalerie

Während draußen Großskulpturen den ikonischen Bau von Mies van der Rohe umspielen und oben in der Halle Calder tanzt, führt der Weg in den 4500 qm großen unteren Ausstellungsraum in die Zeit von 1900 bis 1945. Die Schau "Kunst der Gesellschaft" ist gespickt mit Wiederentdeckungen, die den Fokus auf Namen wie Lotte Laserstein oder Sascha Wiederhold lenken. Sie glänzen zwischen Delaunays Eiffelturm oder selten gezeigten Gemälden von Edward Munch und Klassikern von Dix und Beckmann.