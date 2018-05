Schlaflos am Flughafen

Moby stammt aus einer Künstlerfamilie. Fotos macht er seit seiner Kindheit. Beim Dreh in Berlin entdeckt er eine abgegriffene Secondhand-Puppe und ihre Flugbahnen vor Plattenbauten. Vielleicht ein neues Projekt, vielleicht nur Spaß am Experiment oder Klamauk vor der Kamera. Ein hintersinniger Humor und ein Auge für's Absurde sprechen aus vielen seiner Bilder. So auch aus dem Titelbild seines Fotobuchs "Destroyed" ("Zerstört"), das entstand, als er auf einem Flughafen festsaß. Moby erzählt: "Da war eine Leuchtschrift mit dem Satz: ¿Unbeaufsichtigtes Gepäck wird zerstört.' Aber es war ein sehr kleines Schild, auf das immer nur ein Wort passte. Ich stand also da und das Schild sagte: Unbeaufsichtigtes. Pause. Gepäck. Pause. Wird. Pause. Zerstört. Das Wort ¿zerstört' wirkte so interessant. Mich persönlich sprach es an, weil es genau beschrieb, wie ich mich auf Tour fühle."