Nationalkicker - Nationalstolz?

Kostedde war 1974 der erste schwarze Nationalspieler Deutschlands. Er wie all die Genannten trugen den „Schwarzen Adler“ im Wappen der Trikots auf der Brust. Der Greifvogel ist auch der Namensgeber einer neuen filmischen Dokumentation, die den Umgang mit Rassismus und Identität in Deutschland rund um die bewegenden Lebensgeschichten der schwarzen Kicker in ein sehr helles, eher schon blendendes Flutlicht stellt.