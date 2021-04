"Pssst …" - Über unsere Sehnsucht nach Stille

Stille - die heimliche Sehnsucht des Menschen. Doch Ruhe ist Luxus: Den Deutschen dröhnen die Ohren. Verkehrslärm, Fluglärm, laute Musik, Baulärm, lärmende Nachbarn, fast rund um die Uhr werden unsere Ohren beschallt. Acht von zehn Deutschen klagen über Krach – am Tag und in der Nacht. Millionen schlafen schlecht, weil es zu laut ist. Lärm macht krank. Die Sehnsucht nach Stille wächst in dem Maße, in dem die Unruhe zunimmt. Jo Schück trifft den Soziologen Hartmut Rosa bei sich zuhause im Hochschwarzwald, geht mit ihm in den Wald und auf eine Sternwarte. Warum benötigen wir Menschen Stille so dringend? Warum ist diese immer schwieriger zu finden? Die Hirnforscherin Dr Britta Hölzel leitet ein Institut für Achtsamkeit und Meditation in München. Sie spricht darüber, wie Menschen wieder zur Ruhe kommen können. Doch absolute Ruhe, die gibt es nicht. Wie nehmen wir überhaupt Geräusche wahr? Warum stört uns Verkehrslärm - das Rauschen der Meeresbrandung aber nicht? Darüber klärt Prof. Dr. Brigitte Schulte-Fortkamp auf. Sie ist Psychoakustikern an der TU Berlin und hat vor fast 25 Jahren den internationalen "Tag gegen Lärm" nach Deutschland gebracht. Der findet immer Ende April statt - auch in diesem Jahr.