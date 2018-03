"Shutter Island"

Scorsese bietet jedes Mittel auf, um Grusel und Spannung zu verbreiten. Äste peitschen im Sturm gegen die Fenster, grimmig blicken die Wärter, irre flackern die Augen der Eingesperrten, feucht tropfen die Wände der finsteren Gänge, in denen Schreie gellen, immer tiefer wird die Stirnfalte DiCaprios, je mehr sich das Verwirrspiel steigert. Was ist wahr - was Wahnvorstellung? Schnell hat sich all der Horror erschöpft - und wird doch über lange zweieinhalb Stunden ausgedehnt. Kein Effekt, den man nicht schon anderswo gesehen hätte.