"Sister Africa"

Ihre Arbeit mit den "Box-Girls" endet nicht in der Turnhalle. Sport ist doch nur der Aufhänger, meint Auma Obama. Wichtiger sind die Gespräche: über Familienplanung, AIDS-Prävention, die Zukunftschancen. Muss eine gute Boxtrainerin wie Christin Gemüse verkaufen? Oder könnte sie sich bei den "Box-Girls" auch mal an den Computer setzen? "Ich sag immer wieder: 'Guck mal, was die Mädchen hier machen, unter den Bedingungen, die sie haben.' Also - es ist ganz wichtig, zu wissen: Man kann sehr viel, wenn man will", so Auma.