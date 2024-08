Sommerzeit. Für Musiker und Sänger geht es auf den Festspielbühnen mit der Arbeit erst richtig los. Das gilt besonders für den Nachwuchs. Sie lernen den Alltag der Profis kennen.



Katty Salié trifft auf Musiker und Schauspieler, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Keiner ist älter als Mitte 20. Die Praxis ist wichtig. Die Arbeit mit Profis auch. Beides bekommen sie bei den verschiedenen Sommerfestivals.



Selbst mal die großen Rollen spielen oder singen - oder als Musiker in einem Spitzenorchester landen: Das ist ihr Ziel. Der Weg dahin ist allerdings steinig. Allein in Deutschland wird mehr künstlerischer Nachwuchs ausgebildet, als es freie Stellen gibt. Und dann ist da noch die internationale Konkurrenz aus dem Ausland.



Was also tun, um nicht auf der Straße zu enden? Tägliches Üben ist keine Garantie für Erfolg, und die Ausbildung an den Hochschulen bereitet den Nachwuchs längst nicht mehr ausreichend auf die Praxis vor. Während der Semesterferien tauchen die jungen Musiker und Schauspieler daher in den Alltag der Profis ein, um Erfahrungen zu sammeln, die sie an keiner Hochschule bekommen, und um zu erleben, wie es ist, so ein Leben als Künstler.



Das "Schleswig-Holstein Musik Festival" hat sich der Förderung von Orchestermusikern verschrieben. Die internationale Orchesterakademie ist eine Art Ausbildungsstätte für junge Orchestermusiker: Nach Auswahl-Probespielen, die auf allen Kontinenten durchgeführt werden, bilden am Ende die Besten der 100 jungen Musiker aus aller Welt das Festivalorchester. Sie erhalten die Gelegenheit, mit erstklassigen Dirigenten und Solisten große Orchesterliteratur zu erarbeiten. Immer wieder zu Gast – der Pianist Lang Lang. Auch 2024. Er ist dem Festival treu ergeben, weil er dort selbst früh gefördert wurde.



Sich besser vorbereiten, die Chancen erhöhen - das gilt auch für Sänger.

In Bregenz, parallel zu den Aufführungen auf der großen Seebühne, arbeitet Opernlegende Brigitte Fassbaender mit jungen Sängerinnen und Sängern auf Profiniveau zusammen. Alle haben schon Wettbewerbe gewonnen. Den Sprung in ihr erstes großes Engagement haben sie noch nicht geschafft. Nun erarbeiten sie die szenische Aufführung einer großen Oper.



Auch die Salzburger Festspiele widmen sich dem Sängernachwuchs: mit dem Young Singers Project. Auch dort kommen die Teilnehmer aus aller Welt, nach einem Casting, und sind dann Teil einer großen Festspielproduktion. In diesem Jahr in der Oper "Der Spieler" an der Seite von Sängerstar Asmik Grigorian.



Ebenfalls in Salzburg: Schauspiel-Schüler bekommen die Chance, an der "Jedermann"-Produktion mitzuwirken. Als Teil der Tischgesellschaft stehen sie mit auf der Bühne und bekommen die Entstehung der Produktion vom ersten Moment an mit, sehen, wie die Größen ihres Fachs zusammenarbeiten und knüpfen schon Netzwerke, um einen besseren Einstieg in den Beruf zu bekommen.



Lampenfieber-Management, Stressbewältigung, Blockadelösung. Das gilt für alle: Orchestermusiker, Schauspieler, Sänger. Es ist nicht nur ein gegeneinander, auch wenn die Konkurrenz groß ist. Immer geht es auch darum, als Team zu funktionieren und von den anderen zu lernen.