"In Salzburg hatten wir es geschafft."

Im Oktober bereitete sich Elsa Dreisig auf ihre nächste Premiere vor: Mozarts Oper "Mitridate" stand auf dem Programm der Berliner Staatsoper. Doch wegen Corona wird es keine Mitradate geben. Seit fünf Jahren ist die Oper Unter den Linden das künstlerische Zuhause der Sängerin mit französisch-dänischen Wurzeln, die mit 29 Jahren schon viel erreicht hat. Sie gewann bei internationalen Gesangswettbewerben erste Preise und sang am Opernhaus in Zürich an der Seite von Startenor Piotr Beczala.