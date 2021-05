Utopie für die grüne Stadt von morgen

"Neom - The Line": 170 Kilometer lang soll die Zukunftsstadt werden, die Saudi Arabien im Norden des Landes bauen will. Der dänische Architekt Bjarke Ingels plant auch groß. Er widmet sich im Auftrag des Mobilitätsgiganten Toyota einer Stadt von morgen in Japan: "Woven City", nahe Tokyo gelegen, wird die Verkehrsebenen von Fussgänger*innen, Radfahrer*innen und motorisiertem Verkehr voneinander trennen und übereinander legen. Der Grundstein für das Projekt wurde gerade gelegt. Noch größer gerät Ingels Maßstab, wenn man an das neue "Masterplanet"-Projekt seiner Firma BIG denkt. Es geht um nicht weniger als den gesamten Planeten einem Designplan zu unterwerfen.