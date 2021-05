Suizide in der DDR

In ihrer Studie "Unter Verschluss. Die Geschichte des Suizids in der DDR 1952 - 1990" betrachtet die junge Soziologin die Suizidgeschichte der DDR erstmals frei vom ideologischen Ballast der Vergangenheit und kommt zu verblüffenden Schlüssen: Demnach kann - trotz Gängelei, Stasi und Mauer - das politische System der DDR nicht als generelle Ursache der hohen Suizidrate ausgemacht werden, sondern ein weit komplexerer Kontext, der mit einer starken Modernisierung der Gesellschaft insbesondere in Sachsen und Thüringen einherging, wo viele gesellschaftliche Strukturen ins Wanken gerieten.