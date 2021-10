Sulaiman Addonia - Stimme aus Afrika

Jetzt ist sein Roman "Schweigen ist meine Muttersprache" erschienen. Darin erzählt Addonia autofiktiv von seinen Überlebenserfahrungen im Camp und geht dabei ein Wagnis ein: Seine Erzählung setzt dem Grauen von Tod, Vertreibung und Flucht die Kraft der Poesie und die Magie des Geschichtenerzählens entgegen. Die beiden Protagonisten im Roman, eine rebellische junge Frau und ihr stummer kleiner Bruder, kämpfen gegen traditionelle Rollenzuschreibungen, fremdbestimmte Sexualität und gesellschaftliche Konventionen. Nicht einfach in einem riesigen Flüchtlingslager, wo sich Menschen an dem wenigen festklammern, was ihnen blieb: ihren althergebrachten Traditionen und Überzeugungen.