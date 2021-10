Isoliert: Vietnamesische Vertragsarbeiter*innen in der DDR

Sie kamen, um Wohlstand in der Ferne zu suchen. In Wirklichkeit wartete auf die vietnamesischen Vertragsarbeiter*innen Ende der 80er Jahre in der DDR der harte Alltag in einer Fabrik irgendwo zwischen Rostock und Hoyerswerda. Abgeschirmt von DDR-Bürgerinnen und - Bürgern lebten die jungen Menschen zumeist isoliert. Eine Kommunikation zwischen beiden Seiten hat kaum stattgefunden. Warum wollte der DDR-Staat keine persönlichen Verbindungen zulassen? Und wie haben sich die Menschen aus Vietnam und der DDR trotzdem miteinander verständigt?