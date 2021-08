Teodor Currentzis: Guru? Manierist?

In Salzburg ist er kein Unbekannter: 2017 dirigierte er hier "La Clemenza di Tito", 2019 den "Idomeneo". Er brachte die wilde Seite Mozarts zum Vorschein - rebellisch, kühn. Stets versucht er neue Wege zu gehen, gibt nicht nur das große Drama in der Oper, sondern auch atmosphärische Konzerte in dunklen Kirchen.