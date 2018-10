Kultur | aspekte - "Ich hatte das Gefühl, ich muss preußisch lernen"

Schriftstellerin Terézia Mora, Büchnerpreisträgerin 2018, ist als Angehörige der deutschsprachigen Minderheit in Ungarn aufgewachsen und lebt seit 1990 in Berlin. Neu in einem Land und einer Stadt im Umbruch - mit einer Sprache, die ein "anderes Deutsch" …