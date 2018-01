Test - "Unsere Götter entstanden aus Unwissen"

In Rushdies Buch gibt es viele tote Götter. Sind nur tote Götter gute Götter? "Ich interessiere mich sehr für tote Religionen. Tote Religionen nennen wir üblicherweise Mythologien." Oder Literatur, sage ich. "Aber es waren einmal lebendige Religionen", sagt Rushdie, "die nordischen Götter waren einmal die Götter Nordeuropas, eine Religion, die griechischen Götter waren die Religion Griechenlands. Es muss traurig sein, ein früher allmächtiger Gott zu sein, der abgesetzt ist. Was tun solche Götter auf dem Abfallhaufen der Geschichte? Sie wandern in die Welt der Magie. Im Herzen der Welt der Vorstellung, der Magie sind all diese Exgötter reduziert zu Geschichten."