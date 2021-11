"Trans – I got life" heißt der sehr intime und berührende Dokumentarfilm, der jetzt im Kino anläuft. "Wir wollten uns dem annähern: Was heißt 'trans sein' eigentlich?“, sagt Metz. "Stellen Sie sich vor", so erklärt es Kimmel, "Sie sind ein Mädchen, Sie spüren das, aber Ihre Mutter sagt immer, nein, du bist ein Junge. Was für ein wahnsinnig schreckliches, verunsicherndes Gefühl."