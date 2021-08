Transparenz ist in der Politik schon länger das Schlagwort der Stunde: eine Art Universallösung für Krisen der Demokratie. Die Antwort auf Maskendeals, zunehmenden Lobbyismus von Abgeordneten und undurchsichtige Interessen- und Einflussnahme. Ein neues Lobbyregister und ein neues Abgeordnetengesetz sind gerade auf den Weg gebracht. Die Hoffnung: Mit mehr Transparenz hätten Bürger*innen mehr Einblick in die politischen Prozesse, könnten sich mehr beteiligen. Und "Transparenz schafft Vertrauen" heißt es sowohl auf vielen Wahlplakaten als auch bei NGOs oder auf der Webseite des Bundestages. Aber ist das wirklich so? Kann Transparenz diese Versprechen wirklich einlösen? In der Wissenschaft gilt diese Wirksamkeit von Transparenz längst als fragwürdig. Mit Vertrauen hat das Konzept der Transparenz in der Politik tatsächlich wenig gemein. Und sie hat oft Konsequenzen, die nicht mitbedacht werden. Wo ist sie unbedingt geboten und sinnvoll, wo stößt sie an ihre Grenzen und weckt falsche Hoffnungen?