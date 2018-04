Traumschiff der Arbeiterklasse

"Selbst wenn es am Anfang nur zwei Schiffe waren, dann war vor dem Mauerbau immer das Versprechen damit verbunden, dass noch viele dazu kommen", so Stirn, "als Vorgeschmack auf die Zukunft: 'Das was ihr hier seht, ist das erste und ihr seid Teil des Ganzen, ihr könnt jetzt beginnen, mit uns in diese Wohlstandsgesellschaft aufzubrechen.' Das war wie in der Bundesrepublik - derselbe Slogan, Wohlstand für alle, nur in der DDR nicht so individualistisch gedacht, sondern eher kollektiv: Wir alle bauen an diesem Schiff mit." Doch es kam anders. Mit dem Mauerbau hätte die DDR logischerweise auch ihr Projekt Traumschiff ad acta legen müssen - wohin sollten die Schiffe jetzt fahren? Die Welt war ja noch nicht sozialistisch.