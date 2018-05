Über 90 und kein bisschen leise

"Der Grundgedanke des Buches ist so einfach wie "Yes, we can". Wie sagt man auf Deutsch: "Wir schaffen es!" Und die Leute nehmen das auf einmal auf, sie verinnerlichen es. Und dieses Wort "Die Empörten". Das Gefühl war bereits da. Und er hat ihm einen Namen geben", so die spanische Schriftstellerin Eugenia Rico. Überall in Europa sind die Bürger in den vergangenen Monaten auf die Straße gegangen. Hessel gibt diesem Protest eine Sprache. Manche werfen ihm vor, seine Empörung sei naiv, seine Thesen zu vage und schlicht. Aber es ist gerade die Einfachheit, die seine Bücher so wirkungsvoll macht. Seine Botschaft: man kann die Welt verändern und es kommt auf jeden einzelnen an. Jetzt ist sein neues Buch "Engagiert Euch" im Ullsteinverlag erschienen - eine Fortsetzung von "Empört Euch". Der Mann ist vielbeschäftigt und schon ist er weg zum nächsten Termin.