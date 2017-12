Überlebenskampf am Berg

"Aron hat uns diese Videos gezeigt. Das war unglaublich eindrucksvoll", erzählt James Franco, der Ralston im Film darstellt und dafür eine Oscar-Nominierung als bester Hauptdarsteller erhalten hat. "Für mich als Schauspieler war es das Wertvollste, was Aron mir gegeben hat. Denn ich habe ihn dort gesehen, an einem Punkt, als er nicht wusste, ob er je entkommen würde. Es war ein Blick auf den Moment in seinem Leben, in dem er glaubte, sterben zu müssen." Ein Mann, allein, gefangen in einer Felsspalte - der Film und sein Hauptdarsteller schaffen es tatsächlich, daraus ein minutiös-genaues Drama zu machen, spannend wie ein Thriller.