Unter Brüdern

Berührend sind die Passagen über die Kindheit und das Schicksal des Vaters. Weil der als ukrainischer Offizier in der Sowjetarmee häufig versetzt wurde, zog die Familie oft um. So wurde Vitali 1971 in Kirgisien, Wladimir 1976 in Kasachstan geboren. Vitali fühlt sich seither für Wowa, wie er ihn nennt, verantwortlich, und der Jüngere macht ihm vieles nach - auch das Boxen. 1986 leben sie in Kiew, als der Vater bei der Reaktorkatastrophe im 100 km entfernten Tschernobyl eingesetzt wird. Die Folge: Er erkrankt schwer an Krebs. Weil die Söhne ihm in Deutschland eine exzellente medizinische Behandlung ermöglichen können, geht es ihm heute besser.