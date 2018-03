Unter Nazigirls

"Was sich in den Gesprächen bestätigt hat, ist, dass die an sich schon mit so vielen Widersprüchen leben", sagt Regisseur David Falko Wnendt, "und das ist natürlich für eine Filmfigur interessant. In der rechten Ideologie bleibt ja nur Platz als Mutter und am Herd, wenn man es genau nimmt. Und diese Frauen sind wirklich aktiv, die leben ganz anders und ich wollte wissen: Wie lebt man denn mit diesen Widersprüchen?" Vielleicht ist die Härte der rechten Frauen nur eine Reaktion auf ihre Unterdrückung? Auf jeden Fall liefert der Film eine erstaunliche Binnensicht aus dem Milieu.