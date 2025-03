Quelle: dpa

In Atlanta trifft "aspekte" den wortgewaltigen Journalist und Schriftsteller Michael Harriot, der in seinem aktuellen Bestseller "Black as F***" den wachsenden Konflikt zwischen traditionellen weißen Milieus und Menschen mit schwarzen und multi-ethnischen Wurzeln aufspießt. Der Bandgründer der Mighty Oaks, Ian Hooper, der als junger Mann von Seattle nach Berlin kam, um sich in die Politik einzubringen, sagt über seine Landsleute: "Viele Leute meinen, Amerikaner sind so oberflächlich, aber ich sage einfach, wir sind nicht greifbar."