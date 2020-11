Valie Export-Schau in Baden-Baden

Bis heute steht die 80-Jährige für künstlerisches Selbstbewusstsein und das Selbstverständnis weiblicher Kunst. Mittlerweile produziert sie auch Installationen und Bronzearbeiten - in Berlin hat Export mitten im Zentrum, Unter den Linden, eine eindrucksvolle Doppelschere aus Bronze installiert - im öffentlichen Raum, unweit der Museumsinsel, wo gerade um die Unversehrtheit der Kunst gerungen wird. Die Verletzlichkeit des Körpers, des Diskurses und des Lebens an sich ist für Valie Export schon immer ein offenes Geheimnis und Lebensthema. Ihre Kunst funktioniert auch außerhalb des Museums. Sie hat sich nie weggeduckt und ist in viele Kämpfe gegangen.