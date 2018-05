Venedigs Gondoliera

"Ich bin ich sehr froh, dass ich meinen Traum verwirklichen konnte. Ich hoffe, dass ich bald Kolleginnen haben werde", so Giorgia Boscolo. Der Streit um die Berufszulassung hat durchaus auch materielle Gründe: Bis zu 5.000 Euro verdienen die Männer in den traditionellen Matrosenhemden in der Hochsaison pro Monat. Über 400 Gondolieri befahren mit ihren schwarzen Barken die venezianischen Kanäle - eine 50-Minuten-Tour kostet über 70 Euro.