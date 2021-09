Als Kind hat sie "Klassismus" am eigenen Leib erfahren: Die 'Zeit'-Journalistin Anna Mayr ist die Tochter zweier Langzeitarbeitsloser und beschreibt in ihrem Buch "Die Elenden", wie die Verachtung sozial schlecht gestellter Menschen dazu führt, dass diese in unserer Gesellschaft dauerhaft ausgegrenzt bleiben. Stimmt das? Gibt ihnen unsere soziale Marktwirtschaft tatsächlich keine Chance, wieder auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen?