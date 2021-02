Verantwortung der Millionäre

Die Pandemie wirkt sich sehr unterschiedlich aus. Während gerade Ärmere besonders betroffen sind, schnellen Aktienkurse in die Höhe, machen Unternehmen wie Amazon Milliarden-Gewinne. Doch wie steht es um die Bereitschaft der Reichen und Superreichen, sich in der aktuellen Krise für die Gesellschaft zu engagieren? In den USA hat bereits im vergangenen Sommer eine Gruppe von Milliardären angesichts der desolaten Verhältnisse vehement eine höhere Besteuerung für ihre Klasse gefordert.