Jo Schück besucht ein Seminar in der Berliner Polizeiakademie und lässt sich aus erster Hand erklären, was gute Kommunikation bei der Polizei ausmacht. An den Wänden die Kommunikationsmodelle von Watzlawick oder Schulz von Thun. Welchen Einfluss haben sie auf den Polizeialltag? Polizeischüler*innen spielen das am Beispiel „Wohnungseinbruch“ durch. Was für die Polizei nach einem Einbruch tägliche Routine ist, bedeutet für die Opfer eine Ausnahmesituation – wie findet man da den richtigen Ton? Und wie sollte man mit „Maskenverweigerern“ kommunikativ umgehen? Wann lässt sich ein Konflikt noch kommunikativ lösen und wann nicht mehr?