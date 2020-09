Vernunft, Gefühl und Politik

Das Wahldebakel in Erfurt hat in der politischen Landschaft ein Erdbeben ausgelöst - weit über Thüringen hinaus. Wie kann es jetzt? Wie wollen, wie müssen sich die demokratischen Parteien und Politiker in der aktuellen Situation aufstellen?

