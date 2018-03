Verrückt nach Geschichten

Hallgrimur beschreibt in seinen Kultbüchern schrullige Außenseitertypen ("101 Reykjavik"). In seinem neuesten Roman "Die Tausendgradfrau" erzählt er die Geschichte von Herra, die in einer Garage lebt, sieben Zigaretten am Tag pafft und auf ihr langes Leben zurückblickt. Kratzbürstig wettert die alte Dame gegen sich selbst, die Männer und den Rest der Welt.