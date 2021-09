Es beginnt mit einem Talkshow-Auftritt des "Falter"-Chefredakteurs Florian Klenk. In einer TV-Sendung äußert er sich über Landwirte und ihre Verantwortung, wie er sie sieht. Daraufhin schreibt ihm ein österreichischer Bauer einen wütenden Brief und beschwert sich über die Ahnunglosigkeit der 'Bobos' aus der Stadt über die Situation auf dem Land unter dem Druck der heutigen Lebensmittelindustrie und politischer Vorgaben. Klenk lässt den Vorwurf nicht auf sich beruhen und beschließt, sich einen Eindruck mit eigenen Augen zu verschaffen. Er besucht den Bauern mehrfach, und die beiden so gegensätzlichen Menschen werden Freunde. Klenk hilft sogar mit einer Spendenaktion, den akut in seiner Existenz bedrohten Hof zu retten. Ein Musterbeispiel über vertrauensbildende Maßnahmen und dafür, wie man Menschen wieder an einen Tisch bringt.