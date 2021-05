Mehr Holz statt Beton

In Freiburg zum Beispiel geht man ganz andere Wege. Dort waren sie Vorreiter in Sachen umweltbewusster Stadtverdichtung. Schon vor 30 Jahren ist das Vauban-Quartier entstanden. Ein weitgehend autofreies Viertel. Statt Garagen und Stellplätzen viel Grün und Platz für Begegnung und zum Spielen für die Kinder. Mit Häusern, von denen manche sogar mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen. Gebaut haben das alles private Baugruppen und Genossenschaften. Auf knapp 40 Hektar leben mehr als 5000 Menschen. Inzwischen ist das Vauban eines der teuersten Wohnviertel in Freiburg. Nur in den Genossenschafts-Gebäuden gibt es noch Mietwohnungen mit stabilen Preisen.