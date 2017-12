Wahrhaft wagemutig

Seine einfarbigen Buntstiftzeichnungen mit klarer Kontur erinnern zunächst an Illustrationen aus naturwissenschaftlichen Lehrbüchern. Aber immer wieder setzt er Bilder von Schöpfungsmythen aus aller Welt dazwischen. Und so finden sich Zitate von Dürer, Magritte und Michelangelo neben Höhlenmalereien, antiken Vasen und Hieroglyphen. Das überrascht - ist doch zu jener Zeit noch kein Mensch geboren, um seine Spuren zu hinterlassen. Doch selbst hier macht Harder noch nicht Halt: Auch moderne Stadtansichten, Bilder von der Mondlandung oder Donald Duck bekommen einen Platz in der schier unüberschaubaren Geschichte namens Evolution.