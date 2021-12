In Bettina Oberlis neuen Film "Wanda, mein Wunder" kümmert sich die Polin Wanda auf dem Anwesen einer Familie am Zürichsee um deren betagtes Familienoberhaupt Josef. Die Familie ist wohlhabend, ihr Haus liegt idyllisch am See, es könnte die perfekte Familie sein. Doch nach dem Schlaganfall des Familienoberhaupts zeigt sich die Brüchigkeit dieser Familie. Denn die Polin pflegt den bettlägerigen 70-Jährigen nicht nur rund um die Uhr, sondern bietet – gegen Geld – auch andere Arten von Dienstleistungen an, einschließlich einer, von der sie von ihm schwanger wird.