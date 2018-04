Was Sie schon immer über Island wissen wollten

Die Isländer sind geradezu verrückt nach Kultur. Dafür riskieren sie Kopf und Kragen. Finanzkrise hin oder her. Ihre überdimensionierte Konzerthalle ist in den Boomjahren auf Pump gebaut worden, schließlich sind die Chinesen als Investoren eingesprungen. An diesem Abend tritt eine einheimische Bigband gemeinsam mit Drummerlegende Toni Allen aus Nigeria auf, um mal so richtig einzuheizen. Typisch Isländisch. Man probiert aus, was gefällt.